Constanta: Au fost montati stalpi pe trotuarul din zona portii de acces de la Liceul Ovidius (video)

Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca gestul primarului social-democrat din Pucioasa, Constantin Ana, de a semna pentru initiativa USR de modificare a Constitutiei "Fara penali in functii publice" este inacceptabil, fiind de natura a crea confuzie in interiorul partidului si electora ...

Politia Romana a venit, luni dupa-amiaza, cu precizari in scandalul declansat de masina inmatriculata in Suedia cu numere anti-PSD si a explicat de ce s-au luat masuri la doua saptamni dupa ce vehiculul a intrat in Romania.