Constanta. DNA acuza – mita in fata unei biserici. Un psiholog a fost condamnat

Trimisă în judecată de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța, Oana Danciu, acuzată de trafic de influență, în formă continuată, a fost condamnată.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că „în perioada aprilie – august 2017, inculpata Danciu Oana (nr. psiholog), în mai multe rânduri și la diferite intervale de timp, a pretins și a primit de la o persoană (martor în cauză) mai multe sume de bani totalizând circa 70.000 lei (echivalentul a aproximativ 15.000 euro)“.„În schimbul acestor bani, inculpata a afirmat că are influență asupra unor persoane din cadrul Șantierului Naval Constanța, Universității Maritime Constanța, Autorității Navale Române și Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale, pe care le poate determina să creeze anumite facilități martorului: angajarea pe postul de operator dană, promovarea unor examene, obținerea unui brevet de marinar etc. În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatei“, conform DNA.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța. Azi, Iuliana Radu, judecător al Tribunalului Constanţa, a decis condamnarea Oanei Danciu, pentru trafic de influenţă, la un an şi patru luni de închisoare. Instanţa dispus confiscarea de la inculpată în folosul statului, suma de 70.000 lei.Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă, acesta putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.