Constanta. Doi cetateni straini, din Turcia si Nigeria, indepartati sub escorta de pe teritoriul Romaniei

Poliţiştii de imigrări din Constanța au depistat 2 cetățeni străini, din Turcia, respectiv Nigeria, care nu au respectat termenul de părăsire voluntară a teritoriului României acordat prin decizia de returnare.Potrivit Serviciului pentru Imigrări al judeţului Constanța, aceștia au fost îndepărtați sub escorta de pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei Henri Coandă. Totodată, din Centrul de Luare în Custodie Publică Otopeni a fost preluat un cetățean vietnamez pentru a fi îndepărtat sub escortă. Pe numele acestora au fost introduse consemne de nepermitere a intrării în ţara noastră pentru perioade cuprinse între 1 şi 5 ani.Poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al judeţului Constanța au desfășurat o acțiune pe linia combaterii șederii ilegale a străinilor, pe raza de competență.De asemenea, din Centrul de Luare în Custodie Publică Otopeni a fost preluat un cetățean vietnamez care a beneficiat de drept de ședere în scop de muncă la o societate comercială din Constanța şi care a fost depistat încercând să treacă fraudulos frontiera spre un alt stat membru. Dreptul de ședere al acestuia a fost revocat, fiind dispusă măsura de îndepartare sub escorta de pe teritoriul României.Totodată, la ieşirea din ţară, pe numele străinilor au fost instituite consemne nominale de nepermitere a intrării în ţara noastră pentru perioade cuprinse între 1 şi 5 ani.Inspectoratul General pentru Imigrări, prin structurile sale teritoriale, continuă organizarea unor astfel de acţiuni privind combaterea şederii ilegale, solicitând cetăţenilor străini să acorde interes reglementării legale a dreptului de şedere pe teritoriul României.Sursa foto: Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al judeţului Constanța