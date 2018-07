Constanta. Femeie, sanctionata pentru ca cersea cu un copil in brate

Pe această cale, rugăm cetățenii să se alăture campaniei D.G.P.L. CONSTANȚA: " SPUNE STOP CERȘETORIEI!" și să nu mai dea curs cererilor /solicitătilor unor astfel de persoane, și astfel, împreună să asigurăm un climat public civilizat, precizează DGPL Constanţa.

Polițiștii locali din cadrul serviciilor operative de ordine publică ale Direcției Generale Poliția Locală Constanţa acționează zilnic atât din oficiu, cât și la solicitarea cetățenilor pentru depistarea celor care apelează la mila publică în municipiu.Astfel, în data de 22.07, polițiștii locali au depistat o persoană majoră, aptă de muncă, care apela la mila publicului, exercitând acte de cerșetorie, folosindu-se de un copil de 2 ani, pe care-l ținea în brațe pentru a solicita și obține ajutor material de la conducătorii auto, care așteptau la semaforul situat la intersecția Bdul 1 Decembrie/ Str.I L Caragiale din zona Casei de Cultura, îngreunând fluența traficului rutier și riscand in orice moment a fi in pericol de accident.Femeia a fost condusă la sediul Direcției Generale Politia Locală Constanta, unde i s-au întocmit actele premergătoare în vederea sesizării și predării instituției abilitate pentru demararea cercetării infractiuniii de “Folosirea unui minor in scop de cerșetorie “ așa cum este prevăzută in dispozițiile articolului 215 din Codul Penal.Politiştii locali au întocmit procesul verbal de depistare pentru predarea persoanei depistate secției de poliție.