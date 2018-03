Constanta. Imaginea zilei. Ghici ghicitoarea mea. Ce masina o fi sub gramada de omat?

Iarna, la Constanța, dar nu numai, are farmecul ei aparte.Pe lângă problemele pe care ni le face în activitatea cotidiană.Iarna cu omătul ei ne oferă imagini pe care nu am crezut că le vom vedea vreodată.Una dintre ele este cea pe care a surprins-o, ieri, unul din colegii noștri, mirat, și el, de ce i-a apărut în fața ochilor.Și s-a întrebat, ne-a întrebat și pe noi, iar noi, la rândul nostru vă întrebăm pe dv: ce marcă de mașină o fi sub grămada de omăt?