Constanta. Jucarii de peste 70.000 euro, retinute de inspectorii vamali

În data de 18 octombrie 2018, inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Constanta Sud, urmare a controlului fizic efectuat asupra unui container sosit din China, cu mărfuri pentru o societate comercială cu sediul în București, au reținut:- 1440 bucati jocuri, bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala pentru marcile comunitare SCRABBLE, TWISTER, RUBIK;- 2820 bucati puzzle și cărți de colorat, bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala pentru marcile comunitare POKEMON, DISNEY, BARBIE, MINIONS, AVENGERS, DORA THE EXPLORER, PEPPA PIG, PAW PATROL etc ;- 3480 bucati jucarii diverse (masinute cu R/C, catei, ponei etc), bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala pentru marcile comunitare AVENGERS, PAW PATROL, MY LITTLE PONY, MINIONS, DISNEY.Valoarea totală a acestora, dacă ar fi fost comercializate la valoarea bunurilor originale este de aproximativ 70.700 euro.Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 608/2013 și a Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reţinut bunurile contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.