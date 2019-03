Constanta. Mai multi soferi au fost depistati bauti in trafic. Exemple concrete

Azi, poliiștii din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au depistat un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Mihai Viteazu, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Principală din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.Tot azi, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din municipiul Brăila, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.De asemenea, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un tânăr, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Băneasa, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe Șoseaua Mangaliei, fiind sub influența băuturilor alcoolice, ulterior producând un accident rutier soldat doar cu pagube materiale. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.Ieri, polițiștii din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au depistat un tânăr, în vârstă de 22 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Margaretelor din localitatea Cobadin, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din Medgidia, care a condus un autoturism, pe strada Monumentului din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Lanului, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.Bărbații în cauză au fost conduși la spital pentru a li se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În toate cauzele au fost întocmite dosare penale.