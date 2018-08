Constanta. Marinarii militari marcheaza Ziua Recunostintei. Vor fi depuse coroane de flori in memoria eroilor,

Un fost arhiepiscop australian, cel mai înalt prelat catolic din lume condamnat pentru ascunderea unor abuzuri sexuale, a reuşit să evite marţi pedeapsa cu închisoarea, tribunalul dispunând ca el să-şi execute sentinţa de un an la domiciliu, informează media australiene, preluate de Reuters, scrie A ...

Polițiștii l-au găsit pe bărbatul suspectat că a furat pistolul jadarmeriței, la protestul din 10 august! Procurorii au dispus reținerea sa, el fiind audiat în noaptea de luni spre marți. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, e acuzat de tulburarea ordinii și de furtul armei, care nu a fost găsită. Zilele trecute, Poliția a […] The post Bărbatul suspectat că a furat arma jandarmeriței, reținut! Pistolul nu a fost găsit appeared first on Cancan.ro.