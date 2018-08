Constanta: Numar record de spectatori la festivitatile dedicate Zilei Marinei Romane de pe esplanada Comandamentului Flotei

Aproximativ 20.000 de spectatori s-au aflat miercuri pe esplanada din zona peninsulară a Constanţei, în preajma Comandamentului Flotei, la Cazino şi în Portul Tomis, pentru a viziona spectacolul naval, aerian şi terestru prezentat de Statul Major al Forţelor Navale (SMFN) în cadrul festivităţii de celebrare a Zilei Marinei Române, potrivit autorităţilor. Evenimentul a debutat cu ceremonialul militar de întâmpinare a Preşedintelui Klaus Iohannis, urmat de şeful SMFN contraamiral dr. Alexandru Mîrşu şi ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor. Apoi, la catargul de pe esplanada Comandamentului Flotei a fost ridicat Drapelul Tricolor în acordurile Imnului Naţional, simultan cu arborarea, la bordul navelor militare, a Pavilionului, Geacului şi Marelui Pavoaz, elemente tradiţionale distinctive ale marinei române. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO A urmat canonada de salut omagial a celor fi trase 21 de salve de tun, trase de pe digul Portului Tomis, tradiţie ce-şi are originea în secolul al XIV-lea, când a început înzestrarea navelor militare cu tunuri de bord. După salutul de bun-venit al comandantului Marinei Militare, viceamiralul Alexandru Mîrşu, preşedintele Iohannis a decorat Drapelul de Luptă al al SMFN cu Ordinul Virtutea Maritimă cu însemn de pace, în grad de Ofiţer şi alocuţiunile oficiale ale Şefului SMFN, Preşedintelui Republicii şi ministrului Apărării Naţionale. Tradiţionalul serviciu religios dedicat Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, oficiat de Arhiepiscopul Teodosie, pe mare s-a adus un omagiu eroilor marinari prin depunerea unei ancore de flori. Startul serbărilor nautice şi spectacolului naval a fost dat, conform tradiţiei consacrate, de Zeul Neptun, ce a sosit din larg, la bordul unei şalupe de comandament iar drapelele României, NATO şi al Uniunii Europene au defilat în mare viteză, purtate la bordul unor ambarcaţiuni rapide şi de un elicopter Puma Naval. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO La rândul lor, cadeţii Academiei Navale Mircea cel Bătrân au salutat asistenţa de pe ţărm, din arborada celui mai longeviv ambasador al României pe mările şi oceanele lumii, Nava-Şcoală Mircea, simultan cu camarazii italieni de la bordul cu velierului-şcoală Palinuro, sosiţi special la Constanţa pentru a participa la acest eveniment. Spectacolul pe apă a fost continuat de echipajele remorcherelor militare Vânjosul, Voinicul şi Vârtosul, ce au evoluat din nou în radă, pe ritmuri muzicale aruncând spre cer perdele de apă cu tunurile de intervenţie la incendii. Spectacolul a continuat cu secvenţa de inserţie aeriană a scafandrilor de incursiune, lansaţi pe mare de la bordul unui elicopter, urmată de o luptă împotriva aviaţiei inamice, executată de toate navele din dispozitivul de pe mare apoi a urmat o punerea în scenă a unei proceduri de căutare şi de atac a unui submarin inamic, cu două elicoptere Puma Naval, un avion de cercetare P 8 Poseidon (SUA), corveta Contraamiral Eustaţiu Sebastian şi trei ambarcaţiuni rapide. După descoperirea inamicului, din aer şi de pe mare a fost lansat atacul cu o torpilă uşoară Sting Ray, torpile, bombe antisubmarin şi bombe reactive, lansate de corvete. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Scenariul a adus în scenă şi o acţiune de respingere a unui desant maritim din zona ţărmului în care au fost implicaţi infanteriştii marini aflaţi la bordul a zece ambarcaţiuni rapide, ce au atacat o clădire de la ţărm. Atacul a fost respins prin efortul conjugat al echipajului de la bordul monitorului fluvial Ion C. Brătianu şi vedetei blindate Rovine, două avioane de luptă F-16, două elicoptere Puma şi trei tunuri de 100 mm. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO În completarea spectacolului de pe apă şi-au adus contribuţia şi marinarii Gărzii de Coastă care au prezentat un exerciţiu de combatere a migraţiei ilegale pe mare împreună cu două echipaje ale Agenţiei Române de Salvare a Vieţii pe Mare (ARSVOM), după care a urmat o secvenţă de contracarare a acţiunilor asimetrice pe mare, executată de scafandrii de luptă cu trei ambarcaţiuni rapide. Un elicopter Puma Naval i-a extras ulterior pe scafandri, din apă, printr-un spectaculos procedeu de recuperare tip rig-rope. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Terminarea exerciţiilor demonstrative a fost marcată de defilarea pe mare a Fregatei Regele Ferdinand care a simulat o manevră de apuntare în marş a unui elicopter Puma Naval. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Parada navală a celor 40 de nave şi ambarcaţiuni participante la ceremonie şi defilarea Gărzii de Onoare având în componenţă detaşamente de marinari ai Forţelor Navale Române şi plutoane de militari din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii şi în premieră din Italia şi Ucraina, a încheiat prima parte a festivităţilor dedicate celei de-a 106 ediţii a Zilei Marinei Române, la Constanţa. După ora 13,00, manifestările au continuat în Portul Tomis, unde s-a dat startul tradiţionalelor concursurilor, deschise publicului spectator. Ziua se va încheia cu un concert susţinut de Muzica Militară a Forţelor Navale, începând cu ora 20.45, pe faleză, urmat de retragerea cu torţe a marinarilor militari, pe traseul Poarta 1 Port Constanţa - Farul Genovez - Parcul Primăriei Municipiului Constanţa şi Comandamentul Flotei. 