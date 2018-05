Constanta. Șofer depistat in parcarea de la Poarta 1 in timp ce executa manevre periculoase. Ce amenda a primit conducatorul auto (vieo)

”Facem mențiunea că este o parcare deschisă circulației publice, iar prin manevrele făcute a fost creată o stare de pericol” - au transmis reprezentanții Poliției Locale Constanța.

Astazi, 19.05.2018,ora 17.25 , politistii locali au depistat un conducator auto care a efectuat cu intentie manevre prin derapaje, intoarceri si franari bruste pe domeniul public din Zona Poarta 1 punand in pericol ceilalti participanti la trafic.Potrivit Poliției Locale Constanța, lucratorii institutiei i au aplicat persoanei in cauza o amenda in valoare totala de 1000 lei.