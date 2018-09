Constanta: Șoferi sub influenta alcoolului depistati in trafic de politisti. Au fost intocmite dosare penale

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat la data de 16 septembrie a.c., un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe strada Labirint, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost implicat într-un accident rutier, soldat doar cu pagube materiale.Tot în cadrul aceleiaşi zile, polițiștii din cadrul Poliției orașului Băneasa au depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Adamclisi, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Trandafirilor, din Băneasa, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Deasemenea , polițiștii din cadrul Secţiei 5 Rurală Cogealac au depistat un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din localitatea Istria, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Principală, din localitatea Corbu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 15 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Viișoara, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Crinului, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost implicat într-un accident rutier, soldat doar cu pagube materiale.La data de 15 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au depistat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Grădina, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Grâușorului din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii au condus persoanele în cauză la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cauzele, polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale.