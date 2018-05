Constanta. Pericol in trafic. Mai multi soferi au fost depistati in trafic fie fara permis de conducere fir sub influenta bauturilor alcoolice

Mai mulți conducători auto au fost depistați în trafic de polițiștii IPJ Constanța fie sub influența băuturilor alcoolice fie fără permis de conducere.Potrivit IPJ Constanța, la data de 6 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Constanței, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 6 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianiu, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 6 mai a.c., polițiștii din cadrul Postului de poliție Târgușor au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, care a condus un autoturism pe raza localității Târgușor, județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii au condus persoanele în cauză la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 6 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție au depistat un bărbat, în vârstă de 45 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Adamclisi, din municipiul Constanța, având permisul de conducere suspendat.La data de 6 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Costinești au depistat un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Costinești, care a condus un autoturism, pe strada Gării din localitate, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 7 mai a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comana au depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din oraș Negru Vodă, care a condus un autoturism, pe raza localității Comana, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În cauze, au fost întocmite dosare penale.