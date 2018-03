Constanta Port Container Day, la cea de-a doua editie. CN APM SA ofera companiilor din tara deschidere la Marea Neagra

Astăzi, 22 martie 2018, s-a desfășurat la Cluj-Napoca, la Grand Hotel Italia, a doua ediție a Constanța Port Container Day.Evenimentul a fost deschis de, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în prezența secretarului de stat din Ministerul Transporturilor,, a oficialităților locale – prefectul județului Cluj, dr. ing.și a vicepreședintelui Consiliului Județean Cluj,Peste 150 de delegați ai companiilor din industrie și transporturi din zona centru – vest a României au participat la întâlnirea cu Portul Constanța.Evenimentul este organizat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța și își propune să stabilească un dialog între reprezentanții Portului Constanța – autorități și companii și mediul de afaceri din vestul și centrul țării, potențiali utilizatori ai porturilor maritime românești, cu scopul de a atrage trafic de mărfuri.Nicolae Dan Tivilichi, directorul general al CN APM SA Constanța: „Partea de vest a țării reprezintă hinterlandul Portului Constanța și ne dorim ca din ce în ce mai multă marfă, care în acest moment pleacă din zonă către porturi din Germania și Slovacia să ia drumul Portului Constanța. Anul trecut am identificat o serie de probleme, vamale sau de altă natură, pe care am încercat să le rezolvăm și în parte am și reușit. Suntem aici pentru a lua toate măsurile necesare să ridicăm orice bariere din drumul companiilor din centrul și vestul țării către Portul Constanța“.„Vă încurajez să vă dezvoltați afacerile în Portul Constanța, să aduceți marfă și să folosiți avantajele pe care vi le oferă. În anii viitori, administrația portuară are în vedere investiții de peste 200 milioane euro în infrastructură, investiții care vor face portul și mai atractiv din punct de vedere al eficienței“, a subliniat Ionel Minea, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.Avantajele transportului naval au fost subliniate și de prefectul județului Cluj, dr. ing. Aurel Cherecheș, care a declarat că „această parte a țării a avut o dezvoltare economică mai pregnantă în ultimii ani, ceea ce a determinat și fluxuri mai mari de mărfuri. Căile rutiere și cele ferate par la îndemâna tuturor, dar acestea sunt funcționale pe distanțe relativ scurte și nu sunt economice în comparație cu transportul naval“.Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Istvan Vakar, a salutat ideea CN APM SA Constanța de a oferi Clujului deschidere la mare.CN APM SA a prezentat companiilor din zonă serviciile și avantajele Portului Constanța, inițiind un dialog pentru a identifica situațiile cu care se confruntă exportatorii și importatorii din centrul și vestul României.În cadrul evenimentului, s-a pus accent pe conexiunile pe care le oferă portul Constanța, prin intermediul liniilor regulate, piețele pe care firmele din zona de vest a țării le pot accesa doar prin port.Constanța Port Container Day a beneficiat de sprijinul revistei Intermodal&Logistics, DP World, COSCO Shipping Lines și SOCEP.