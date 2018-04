Constanta se mandreste cu voi! Primele rezultate ale olimpicilor de la malul marii

Săptămâna aceasta a fost una de foc pentru sute de elevi constănțeni calificați la fazele naționale ale diferitelor olimpiade, foarte multe găzduite anul acesta și de Constanța.Săptămâna aceasta a fost una de foc pentru sute de elevi constănțeni calificați la fazele naționale ale diferitelor olimpiade, foarte multe găzduite anul acesta și de Constanța. Deocamdată, am cules rezultatele doar unora dintre aceste competiții la vârf și putem spune cu mândrie că din nou Constanța a fost pe podiumuri.La Olimpiada Națională de Fizică, elevii județului Constanța au fost răsplătiți, după cum am aflat de la prof., cu zece mențiuni MEN, dublate de distincții ale Societății Române de Fizică astfel: două medalii de aur, 11 medalii de argint, trei medalii de bronz şi trei diplome de onoare.a obținut premiul special al olimpiadei pentru activitatea susținută în cei patru ani de liceu la această competiție națională. De asemenea, doi elevi s-au calificat în lotul lărgit pentru Olimpiada internațională: Răzvan Ursu şi, ambii de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“.La Olimpiada națională de științe socio-umane, desfășurată la Iași, eleveleși, din clasa a VII-a, de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga“ din Constanța, s-au întors cu premiul III. „A fost o experiență foarte frumoasă, fiind prima noastră participare la o olimpiadă națională. Ne-am bucurat să facem parte din «lotul olimpic». Vrem să-i mulțumim doamnei profesoarepentru timpul investit în pregătirea noastră. Subiectul a fost destul de ușor, ne așteptam la ceva mai greu. La Iași, totul a fost bine organizat, am vizitat multe locuri interesante. Deschiderea și premierea s-au desfășurat în niște locații deosebite. Anul viitor sperăm să ajungem iar la Națională și, de ce nu, să obținem locul I“, au precizat cele două eleve.„Sunt mândră de performanța celor două eleve, însă în spatele acestui rezultat au stat multe ore de pregătire suplimentară. Cele două eleve au fost foarte serioase, implicate, au cooperat, au format cu adevărat o echipă pentru a obține un rezultat frumos. Cu siguranță această experiență va fi de neuitat pentru ele și va contribui la dezvoltarea lor personală“, a menționat profesoară Mariana Ștefan.Și olimpicii chimiști ai județului Constanța s-au întors de la Craiova pe primul loc la etapa națională a Olimpiadei de Chimie.La Olimpiada Națională de Arta Actorului, desfășurată la Constanța, elevaa obținut premiul I la Individual, iar trupa Colegiului de Artă „Regina Maria“ a fost răsplătită cu premiul publicului, fiind îndelung aplaudată marți, la finalul spectacolului „Hamlet“, prezentat pe scena Teatrului de Stat.Întrebat cum i s-a părut această ediție, ținând cont de palmaresul său,, elev în clasa a X-a la clasa Arta actorului, a declarat: „O altă experiență, eu participând și anul trecut la olimpiada de la Brăila. Da, olimpiada de anul acesta a fost altfel. Am fost mai bine pregătiți și asta îi datorăm doamnei Dana Trifan Enache, care, în toată această perioadă de pregătire, ne-a fost mamă, prieten și profesor. După mine, acest spectacol, «Hamlet», ne-a «maturizat teatral». Cred că acest spectacol a ridicat foarte mult ștacheta acestei olimpiade. Oricum, am fost cei mai buni, asta a spus-o publicul prin aplauze. Acesta a fost feedbackul nostru - măria sa PUBLICUL. Rolul meu, Polonius, știu că a făcut deliciul publicului. În final, pot spune, fără un pic de modestie, că noi, cei 15 elevi (actori), am fost cei mai buni. Mulțumim pentru tot doamnei diriginte Ana Bratu, celei mai drăguțe coregrafe, Bianca Manta, și, bineînțeles, inegalabilei Dana Trifan Enache. Și încă un lucru... oricând aș lua bilet la acest spectacol. Deci, vă așteptăm la teatru“.Și poate în curând se va și întâmpla, pentru că, directorul Teatrului de Stat, foarte încântată de prestația elevilor-actori constănțeni, a promis că îl va programa pe această scenă.Cu alte premii și mențiuni s-au întors și de la Olimpiada națională de italiană, desfășurată la Târgoviște, alți șase elevi ai Colegiului de Arte „Regina Maria“, pregătiți de prof.Vom mai reveni și cu alte rezultate, pe măsură ce vom intra în posesia lor.