Constanta: Sectia de balneofizioterapie a Policlinicii 2 a fost redeschisa (galerie foto)

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța a anunţat luni că din această săptămână începe activitatea în secția BALNEOFIZIOTERAPIE situată în cadrul din Policlinicii nr. 2 Constanța (Ambulatoriul Integrat nr.2).Secția care a fost înființată în anul 1986 și nu beneficiase niciodată de investiții, a fost complet reabilitată, cu fonduri europene și de la Consiliul Județean Constanța, astfel că acum dispune de o bază de tratatament ultra modernă.Pacienții care au nevoie de tratament într-o bază de recuperare, trebuie să știe că pot beneficia de proceduri, la cele mai înalte standarde, doar în baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist.Baza de tratament este structurată pe 4 nivele și dispune de: cabinete pentru hidrotermoterapie (împachetări cu parafină, duș subacval, băi cu plante, etc), electroterapie, aerosoloterapie, kinetoterapie adulți și copii, saună și masaj. Aparatura aflată în dotarea centrului este de cea mai înaltă tehnologie iar la dispoziția pacienților este o echipă medicală complexă (kinetoterapeuți, maseuri, băieșițe). Consultațiile sunt oferite de Conf. Univ. Dr. Ciobotaru Camelia (medic șef) și As. Univ. Dr. Lupu Andreea."Ca să poată beneficia de tratament, pacienții se vor prezenta la consultație cu bilet de trimitere de la medicul de familie/specialist pentru recuperare/reabilitare. În baza acestuia vor beneficia de consultație și 4 proceduri/ zi . O cură de tratament presupune 10 zile (40 proceduri) iar un pacient asigurat are dreptul la 2 cure/an. Programările și tratamentele se efectuează în limita bugetului aprobat de CJAS2, transmit reprezentanţii Spitalului Judeţean Constanţa.