Constanta:Smiley isi invita fanii la cea mai mare “Foto – confensiune. Cand are loc evenimentul

Smiley dă startul “Foto – confensiunilor din oraşul tău” în primul turneu naţional care va avea loc în perioada 29 octombrie – 18 noiembrie în 10 oraşe din România. Fanii sunt asteptaţi să-şi încarce fotografiile de suflet cu locul preferat din oraşul lor pe paginile de Facebook special create pentru concertele din fiecare oraş.O parte din fotografiile trimise vor fi proiectate în timpul concertelor: "Confesiunea nu este doar a mea, este şi a publicului care îmi ascultă muzica. Oamenii care vin la concert sunt parte din ceea ce fac eu în fiecare zi.Ei au ajuns să mă cunoască prin muzica mea.Îmi doresc prin aceste foto-confesiuni să aflu câte ceva despre ei, despre oraşul lor, să ajung la concertul din oraşul lor ca la o întâlnire cu nişte prieteni.Mi-ar placea să ştiu unde-şi beau cafeaua, unde s-au sărutat prima dată, care e locul lor preferat din oraş, unde dansează până dimineaţă, unde se duc să se relaxeze, vreau să văd fotografii care vorbesc despre fericire, iubire, lucruri importante, detalii de suflet şi bucurii.”, mărturiseşte Smiley.Smiley va da tonul in muzica in trei ore de concert, cu hituri care vor ridica publicul in picioare. Turneul va incepe pe 29 octombrie, la Galati si va continua pe 30 Octombrie 2018 la Iași la Sala Sporturilor, 31 Octombrie 2018 la Bacău, la Teatrul de vara “Radu Beligan”, 5 Noiembrie 2018 la Brașov, la Sala Sporturilor, 7 Noiembrie 2018, la Cluj-Napoca la Sala Polivalentă, 12 Noiembrie 2018, la Pitești la Casa de Cultură a Sindicatelor, 13 Noiembrie 2018 la Craiova la Sala Polivalentă, 14 Noiembrie 2018 la Târgu-Jiu in Sala Sporturilor,15 Noiembrie 2018 la Timișoara, in Sala Sporturilor “Olimpia” si se incheie peOrganizatorii turneului naţional Confesiune sunt HaHaHa Production şi Sublime Romania, una dintre cele mai mari agenţii de profil din industria muzicală din România, care are în portofoliu organizarea unor importante turnee nationale pentru cele mai mari trupe rock autohtone dar şi a unor show-uri concept precum Stand Up Olympics sau Ca Pe Vremuri.Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro si pe bilete.smiley.ro