Constanta. Stationarile neregulamentare, comertul ilicit si proprietarii de caini periculosi, in vizorul politistilor (galerie foto)

Nike face o reclama cu cel mai controversat jucator de fotbal american la 30 de ani de la lansarea Just do It! La 30 de ani de la lansarea sloganului Just Do It, compania Nike face o nouă campanie, iar jucătorul de fotbal american ...

Un roman la un pas sa fie pacalit pe internet. A vrut sa cumpere o mașina, dar și-a dat seama ca avea kilometri dați inapoi. Schimb de replici intre potențialul cumparator și proprietar A încercat să-și cumpere o mașină la mâna a doua, însă s-a întâlnit cu o problemă binecunoscută: kilometri dați înapoi! Românul a găsit un anunț cu un Golf V, în care a sesizat o neconcordanță. În datele tehnice din anunț scrie 138.400 km, dar pe fișa de servici făcută în 2016, scria clar că, la […] The post Un român la un pas să fie păcălit pe internet. A vrut să cumpere o mașină, dar și-a dat seama că avea kilometri dați înapoi. Schimb de replici între potențialul cumpărător și proprietar appeared first on Cancan.ro.

Gelu Diaconu face praf planul lui Cițu: Ne va lua un dor sfașietor de cuplul Mișa-Valcov! Fostul președinte al ANAF Gelu Diaconu, marți, într-o postare pe pagina personală de Facebook, distruge pas cu pas ideil ...

Noi detalii au ieșit la iveala despre Andreea Celea, tanara ucisa in Republica Dominicana Noi detalii au ieșit la iveală despre românca care a fost ucisă în Republica Dominicană. Andreea Celea a murit în condiții suspecte, principalul suspect în cazul decesului este chiar iubitul ei, un tânăr bogat, cu o familie influentă, cu care se afla într-o vacanță. Îmormântarea a avut loc în Santo Domingo, la o zi după […] The post Noi detalii au ieșit la iveală despre Andreea Celea, tânăra ucisă în Republica Dominicană appeared first on Cancan.ro.

VIDEO! Delia a facut mișto de Elena Udrea pe scena de la ”Cerbul de Aur”! Delia s-a numărat printre artiștii care au concertat în a treia zi a festivalului ”Cerbul de Aur” și a încheiat seara cu un concert extraordinar. Extravaganta cântăreață nu a ratat ocazia și a luat-o peste picior pe Elena Udrea.(CITEȘTE ȘI: DELIA A FĂCUT SENZAȚIE LA FESTIVALUL ”CERBUL DE AUR” CU ȚINUTE DE 5000 DE EURO!) Vineri seară, […] The post VIDEO! Delia a făcut mișto de Elena Udrea pe scena de la ”Cerbul de Aur”! appeared first on Cancan.ro.

US Open. Maria Sharapova, eliminată în optimi Maria Sharapova a părăsit ultimul Grand Slam al sezonului, US Open, încă din faza optimilor de finală, după o înfrângere categorică. Sportiva din Rusia a fost învinsă în două seturi, scor 6-4, 6-3, de Carla Suarez Navarro.

Roxana Ciuhulescu, nunta și botez in aceeași zi. “Inimile ne vor bate in regim supersonic!” Pe 12 iulie, Roxana Ciuhulescu a născut un băiețel, pe care ea și partenerul ei, Silviu Bulugioiu, l-au numit Cezar Ioan. Peste aproximativ o lună, mai exact pe 7 octombrie, vedeta va organiza cununia religioasă alături de alesul inmii ei, precum și botezul copilului lor. Roxana Ciuhulescu și Silviu Bulugioiu s-au căsătorit civil în martie […] The post Roxana Ciuhulescu, nuntă și botez în aceeași zi. “Inimile ne vor bate în regim supersonic!” appeared first on Cancan.ro.

Tudorel Toader: Nu intentionez sa demisionez de la Ministerul Justitiei Tudorel Toader a spus, marţi, că nu intenţionează să demisioneze din funcţia de ministru al Justiţiei, după ce a apărut, în spaţiul public, informaţia potrivit căreia a a cerut să fie admis în Uniunea Notarilor Publici.

Premierul Viorica Dancila va fi primita in audienta de regele Felipe al VI-lea al Spaniei Premierul Viorica Dăncilă va face o vizită de două zile în Spania, unde va fi primită în audienţă la Palatul Zarzuela de către regele Felipe al VI-lea, informaţia fiind publicată pe site-ul oficial al Casei Regale spaniole casareal.es.