Constanta. Tornada, surprinsa in imagini in largul Marii Negre

Imaginează-ți una dintre serile călduroase de vară: ai stat în trafic zeci de minute, temperatura de afară te duce cu gândul la Sahara, iar majoritatea locuințelor se transformă în saune. Ce-ai zice, însă, ca pe tine să te aștepte acasă o adevărată oază de răcoare, unde să te poți relaxa la finalul zilei? Sună prea […] The post Aparatul de aer conditionat – o oază de răcoare la tine acasă appeared first on Cancan.ro.