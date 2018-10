Constanteanca Silvia Virlan a ajuns in echipa Irinei Rimes, la Vocea Romaniei. Ce melodie a interpretat (video)

Constănţeanca, concurentă la Vocea României, a impresionat-o pe antenoarea Irina Rimes, singura care a întors scaunul.Silvia a interpretat hit-ul "Love on the brain" al cântăreţei americane Rihanna. Silvia are 34 de ani şi locuieşte în prezent în Bucureşti."Emoțiile sunt la maximum și aici. Ai ales o piesă grea!", a spus Irina Rimes.