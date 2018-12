Constanteanul Bogdan Ioan, in Semifinala Vocea Romaniei. Are nevoie de noi! Sa-l sustinem!

Au demonstrat că au calităţi vocale formidabile, au fost votaţi de public şi au ajuns departe. Sunt semifinaliştii sezonului 8 Vocea României, pe care îi vom urmări live, azi, 7 decembrie, de la 20.30, în marea semifinală! Alma Boiangiu şi Romaniţa Fricosu, din echipa Tudor; Alexa Dragu şi Dora Gaitanovici, din echipa Irina; Mădălina Coca şi Renate Grad, din echipa Andra; Bogdan Ioan şi Vitalie Maciunschi, din echipa Smiley, sunt pregătiţi să cucerească din nou românii cu reprezentaţii de neuitat.Semifinala Vocea României va fi difuzată de Pro TV vineri, de la ora 20.30, urmând ca marea finală să aibă loc pe 14 decembrie. În semifinala Vocea României 2018 Tudor Chirilă va fi reprezentat de Alma Boiangiu şi de Romaniţa Fricosu, Irina Rimes va lupta pentru un loc în finală alături de Alexa Dragu şi de Dora Gaitanovici, Andra mizează pe Renate Grad şi pe Mădălina Celine Coca, în timp ce Smiley îi are pe Vitalie Maciunschi şi pe Bogdan Ioan.Bogdan Ioan are 28 de ani şi este din Constanţa. El a făcut senzaţie la Vocea României, unde a cântat o melodie a megastarului Michael Jackson. Tânărul a studiat ahitectura la Iaşi. Până la 17 ani a făcut dans sportiv de performanţă şi chiar a fost printre cei mai buni din ţară. A renunţat însă pentru a merge mai departe cu arhitectura. Tatăl lui lucrează în domeniul construcţiilor, ca inginer, şi l-a sfătuit să facă arhitectură, iar el i-a urmat sfatul.Nu uitaţi să-l susţineţi pe Bogdan, prin SMS la 1200 cu textul Bogdan, din momentul în care Pavel va anunţa START VOT pentru echipa Smiley şi se poate vota de maximum 10 ori. De asemenea, puteţi oferi un singur vot online pe https://vocearomaniei.protv.ro/voteaza„Le mulţumesc celor care mi-au scris că vor să mă voteze şi nu sunt din România şi mulţumesc celor care îmi sunteţi alături! Vreau să vă mulţumesc pentru căldura pe care mi-o arătaţi şi pentru faptul că am ajuns în semifinala de la Vocea României! Sper să fiţi alături de mine şi vineri! Vă îmbrăţişez şi ne vedem vineri!“, a scris pe pagina sa de facebook Bogdan Ioan.