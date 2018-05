Constantencele Sinziana Romanescu si Lelia Rus Pirvan au promovat tainele picturii pe sticla la Lisabona (galerie foto)

„Aflându-mă pentru a doua oară la Lisabona și la Universitatea Politehnică, la Facultatea de Pedagogia Artelor Vizuale, după o primă mobilitate de formare, care a avut loc anul trecut, am încercat de această dată să facem cunoscute arta și o parte din lucrurile pe care le studiem la noi în țară. Cursul propus de mine și colega mea s-a bucurat de un real interes și pictura pe sticlă a fost realizată la propunerea doamnei prof. univ. dr. Teresa Matos Pereira pe una din ferestrele originale ale clădirii vechi de 100 de ani în care se desfășoară cursurile facultății de artă. Fereastra astfel pictată a devenit un obiect de artă de sine stătător, completat de compozițiile studenților portughezi ce au avut ca punct de pornire în creația lor motive din pictura romanească pe sticlă. Încă de anul trecut, la prima mea vizită, locul și oamenii săi mi-au produs o impresie puternică. În vizitele noastre la Oceanariu și Muzeul de Artă Modernă și Contemporană al Colecției Berardo, am putut observa copii mici, de grădiniță probabil, care erau duși să privească toate aceste lucruri în timpul orelor de curs. S-a întâmplat să fiu lângă ei la un moment dat, când, foarte încântați să vadă rechini și tot felul de pești colorați, au început să facă multă gălăgie. Învățătoarea le-a spus să facă un exercițiu de respirație, care i-a liniștit rapid. Fără amenințări sau țipete, așa pare că se desfășoară la ei procesul de învățământ. Pentru că vremea era frumoasă, copiii de liceu făceau picnic în parc alături de profesorii lor și totul era așa pașnic și firesc încât m-am întrebat dacă frumusețea care îi înconjoară este rezultatul oamenilor sau ei înșiși sunt rezultatul respectului pe care îl au pentru ce este frumos. Gândindu-mă la temele, concursurile și programa încărcată a copiilor noștri, la lipsa de respect care însoțește meseria de dascăl, la nenumăratele presiuni la care sunt supuși copiii, părinții și profesorii în general, îmi vin în minte vorbele Reginei Maria și anume că școala românească ar trebui să formeze caractere și nu doar competențe“, a mărturisit lect. univ. dr. Lelia Rus Pîrvan.





Cu acest prilej, cele două artiste au vorbit despre experiența lor din frumoasa capitală a Portugaliei.„În cadrul mobilității Erasmus+ pe anul universitar 2017-2018, am realizat la Institutul Politehnic din Lisabona, Portugalia, un workshop de pictură tradițională românească pe sticlă. Scopul acestei activități a fost prezentarea acestei tehnici specifice spațiului românesc studenților din cadrul instituției partenere, de la specializarea Pedagogia Artelor Vizuale. Activitatea în cadrul Institutului Politehnic din Lisabona a fost coordonată de prof. dr. Teresa Pereira, din partea Facultății de Științe ale Educației, specializarea Arte Vizuale. După ce am prezentat pe scurt tehnica picturii pe sticlă și am arătat imaginii sugestive, studenții au început să lucreze, fiecare realizând propriile compoziții. S-au arătat interesați de activitatea propusă, în special datorită faptului că a fost vorba despre o tehnică nouă pentru ei. Consider că alegerea acestui subiect a fost una fericită, cei prezenți lucrând cu pasiune și pricepere, iar lucrarea finală a fost una reușită. Un alt aspect al vizitei noastre în cadrul instituției partenere din Lisabona a fost prezentarea expoziției «Colorful Abstractions», prin această activitate promovând arta și cultura românească în afara granițelor țării“, a spus și lect. univ. dr. Sânziana Romanescu.