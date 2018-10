Constanteni, prinsi in flagrant in timp ce transportau tigari de contrabanda (galerie foto)

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă – Biroul Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au depistat trei cetățeni români care transportau peste 7.900 de pachete cu țigări de contrabandă.Totodată, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, poliţiştii de frontieră au efectuat 5 percheziţii domiciliare pe raza județelor Constanţa și Suceava, în urma cărora au fost ridicate, în vederea confiscării, 2.300 pachete de țigări de contrabandă și diverse sume de bani.În data de 08.10.2018, poliţiştii de frontieră din cadrul Biroului Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere al Gărzii de Coastă, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ, în cadrul unor activităţi informativ-operative desfăşurate în zona de competenţă, au oprit în trafic pentru control două autoturisme, înmatriculate în România. În maşini se aflau trei cetățeni români, cu vârste cuprinse între 41 și 48 de ani, domiciliați pe raza judeţului Constanţa, despre care existau date că sunt implicați în activităţi de contrabandă.În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit într-unul din cele două autoturisme 7.960 pachete de țigări fără timbru fiscal, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente justificative.Totodată, poliţiştii de frontieră, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Constanța și Suceava, emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța - Secția penală, în vederea identificării și a altor cantități de țigarete provenite din contrabandă.În total, au fost ridicate în vederea confiscării 205.200 ţigarete de contrabandă (10.260 pachete țigări) diferite mărci, evaluate la 83.680 lei, diferite sume de bani și au fost indisponibilizate patru autoturisme, evaluate la 172.500 lei.Cei trei cetățeni români sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, iar în cursul zilei de ieri au fost prezentați Judecătorului de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a acestora.