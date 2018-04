Constantin Budescu, atac neașteptat la conducerea FCSB: replica lui Gigi Becali și Nicolae Dica

Mijlocaşul Constantin Budescu s-a aratat extrem de nemulţumit de faptul că antrenorul Nicolae Dică a fost schimbat la pauza meciului cu CSU Craiova. "Mă simt nerespectat, m-am simţit folosit", a spus Budescu.

"Eu nu am păţit nimic, nu ştiu (n.r. - de ce m-au schimbat). Nu am apucat să vorbim, probabil e o decizie tactică. Normal că sunt supărat, mă simt un pic nerespectat, dar asta e. În această seară m-am simţit un pic folosit, ca să zic aşa. Cât s-a făcut treaba cu mine... Apoi m-au scos la pauză, nu am înţeles de ce. Nu cred că este normal şi cred că jucătorii merită respect, pentru că sunt jucători care au 30 de ani, au experienţă şi nu trebuie schimbaţi la pauză. Probabil o să vorbesc mâine. Nu am avut nervi. Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat în această seară. Este alegerea lor. Eu am încercat să-mi fac treaba pe teren. Acum, că mi-am făcut-o bine sau rău, e treaba lor să se uite. Nu am de ce să mă feresc şi probabil o să le spun şi lor. Le-am spus că nu este normal să se întâmple, acum că ei au ales să facă din nou lucrul ăsta, mă simt un pic, aşa, frustrat. Dacă ei cred că aşa este normal să se întâmple cu jucătorii... Nici măcar (n.r. - nu mi-au spus motivul schimbării). Nu am înţeles schimbarea orcium, asta e, nu mai contează, important este că am câştigat", a declarat Budescu.

În replică, Dică a afirmat la Digi Sport că l-a schimbat la pauză pentru că nu făcea bine faza defenisvă: "De multe ori, Budi nu reuşea să coboare cu mijlocaşii centrali. Trebuia ca unul dintre mijlocaşii noştri centrali să meargă mai sus, să devenimun 4-3-3, pe faza defensivă. L-am schimbat pe Budi pentru a-l băga pe Tănase, care face faza defensivă mult mai bine. Eram în avantaj, am vorbit cu Budi înainte de acest joc, pentru că are o problemă la genunchi. I-am spus lui Budi să dea totul 45-50 de minute, să avem avantaj, apoi îl voi schimba pentru că mai avem nevoie de el in alte meciuri, e un jucător important pentru noi. Aşa am discutat cu el înainte o să discut şi mâine, nu i-am spus şi la pauză, pentru că nu am mai avut timp."

La rândul său, finanţatorul FCSB, Gigi Becali, l-a criticat pe mijlocaşul Constantin Budescu pentru faptul că şi-a arătat nemulţumirea faţă de antrenorul Nicolae Dică pentru că l-a schimbat la pauza meciului cu CSU Craiova.

"Îi răspund eu lui Budescu, dacă nu i-a răspuns Dică. O să şi vorbesc cu el. Nu se poate că fac ei ce vor sau că dau declaraţii cum vor ei. Să-şi facă datoria, că nu l-am angajat şi nu i-am scris în contract că trebuie să joace 90 de minute, el, Budescu. Ăsta e răspunsul pe care i-l dau lui. Îi mulţumesc pentru ce a făcut, dar asta nu înseamnă că zici tu ce vrei sau faci tu ce vrei la echipă, că trebuie să te jucăm pe tine tot meciul. O să vorbesc şi cu el. Dar cine te crezi, băi, Budescule? Ce, crezi că eşti la Astra sau ce? Eşti la Steaua şi la Becali patron, nu faci ce vrei tu. Nu cumva sacrificăm echipa Steaua pentru tine, Budescule, o să-i spun. O să-i punem numele Budescu. Câştigă echipa cu 2-0 şi tu faci pe supăratul? Înseamnă că pe tine nu te interesează echipa, te interesează de tine. O să reglez asta, eu, mâine. Mâine, în faţa întregii echipe. Şi o să le mai spun încă ceva. Bă, voi sunteţi fotbalişti? Eu zic că fotbalişti sunt ăia care când arbitrul fluieră, chiar dacă nu are dreptate arbitrul, se ridică şi nu zic nimic. Ce tot vociferaţi, comentaţi voi, ce e asta? Asta e golănie. Când arbitrul fluieră, gata, la revedere, asta e. Nu mai comenta nimic dacă vrei să fii fotbalist. Aşa a vrut antrenorul să fie schimbat, ce îi dă raportul lui? Ce, dăm raportul la jucători? Am luat-o razna? L-am cocoloşit prea mult, aşa e", a declarat Becali, la Digi Sport.

FCSB a învins, luni, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-0 (1-0), pe CSU Craiova, în ultimul meci al etapei a IV-a a play-off-ului Ligii I. În urma acestui succes, FCSB se distanţează la două puncte în fruntea clasamentului, faţă de ocupanta locului secund, CFR Cluj, care a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu Astra Giurgiu.