Constantin Cotimanis pregateste o emisiune culinara cu bucatarese de la sate si bucate de multi uitate. Actorul e pasionat de gatit

Dincolo de vocea PRO TV se află nu doar actorul Constantin Cotimanis, ci și un bărbat superpasionat de bucătărie, care recunoaște că dacă nu ar fi făcut actoria, putea deveni unul dintre cei mai buni chefi din țară! Bebe Cotimanis, cum i se mai spune îndrăgitului actor, ne-a mărturisit că se simte la fel de bine printre oale și cratițe cum se simte pe scena teatrului și că speră să găsească timp pentru a pune în practică un proiect foarte drag lui: o emisiune culinară.

Constantin Cotimanis a fost chef sub acoperire pentru Cătălin Măruță, i s-a propus chiar o emisiune TV de specialitate, doar că, din cauza lipsei timpului, i-a pasat-o… unui prieten.



„Dacă nu aș fi făcut actorie, aș fi făcut MasterChef”

Actorul se declară un bucătar priceput și pune chiar la cale un proiect de televiziune care are legătură cu marea sa pasiune, gătitul. „Dacă nu aș fi făcut actorie, aș fi făcut MasterChef cu mare pasiune, mi-ar fi plăcut. Dovadă că o fac și acum. Eu gătesc, fac lucruri banale care au ceva pe coadă și pocnesc, ca biciul. Și ies mai bune decât sunt în realitate – până și o tocăniță ordinară! Folosesc informația cap-coadă. Mă joc cu ce a scris Radu Anton Roman. Eu trebuia să fac emisiunea pe care a făcut-o Busu, doar că aveam mai multe de făcut. S-a dus el și s-a îngrășat acolo. Am făcut la Măruță o încercare. Aș vrea să fac o emisiune, un proiect cu frații Păduraru, care se pricep la vinuri foarte bine. Cătălin e unul dintre marii specialiști din țară. Ne-am întâlnit la Vama Veche și am pus la cale ceva cu gătitul. Un soi de mers prin țară, pe la curțile tăranilor, să vedem care e cea mai bună bucătăreasă… Prin machidonie, prin țigănie, totul diversificat. Dar pentru asta trebuie timp!”, a mărturisit actorul pentru Libertatea.



Despre înlocuirea lui la „Românii au talent” spune că „Dumnezeu le aranjează pe toate”

Bebe Cotimanis a vorbit și despre episodul plecării sale de la „Românii au talent” show în care a fost jurat înainte de cooptarea lui Florin Călinescu. „Nu mi-a părut rău, Dumnezeu le aranjează pe toate. Am avut o pățanie ușor nefericită. Când juriul decide cine rămâne dintre două persoane, tu trebuie să te hotărăști. Era o fetiță, Nicoleta Iancu. Trecând în partea finală a concursului, după prima etapă când s-a prezentat singură, primăria orașului a hotărât să-i bage în spate și o trupă de dansatori, din care doi cam beți. Mihaela sau Andra m-a întrebat pe cine aleg. Iar votul meu a hotărât că ea nu merge mai departe. Fetița a început să plângă, m-a rupt. Mihaela a întrebat-o dacă-l iartă pe Bebe, ea a zis că niciodată. Nopțile mele nu au mai fost întregi, o vedeam mereu plângând. A avut legătură cu plecarea mea, am simțit o ușurare atunci. Am considerat-o extraordinară. Printr-o întâmplare, unul dintre concurenți a dispărut, iar Nicoleta a intrat în finală. Când eram în turneu la Turnu Severin, m-am trezit cu o puștoaică… mai bătrână cu un an. Ea era, Nicoleta. M-a iertat, înainte de spectacol. Jucam «D-ale carnavalului». A stat în sală și m-a aplaudat”, a povestit actorul.



Fiica lui îmbracă vedetele din PRO TV

Din cei trei copii ai săi, niciunul nu-i calcă pe urme lui Bebe Cotimanis. Fiul cel mare este om de afaceri, iar cel mic are o altă pasiune. „Matei e cu operatoria. Am în ce să investesc banii pe care-i câștig la filme. Are 16 ani și jumătate și i-am luat aparatură. L-am dus la institut, abia se apucase de fotografie. Mi s-a spus să nu-l las să facă altceva, să nu-l deviez de la asta, pentru că e un talent înnăscut”, ne-a dezvăluit actorul de 63 de ani.

Cel de-al treilea copil, o fată, i-a devenit coleg! „Adela răspunde la PRO TV de ținute, îmbracă toate vedetele. Ea a făcut tot imagine, operatorie. Dar nu putea să stea într-un loc. Și tot în PRO s-a angajat, fără să mă anunțe. Alege foarte bine hainele, dar e o muncă obositoare”, a adăugat el.

