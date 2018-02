Constantin Levanditi: ''Am fost fortat sa lucrez printre straini pentru ca nu m-au vrut carmuitorii romanilor mei!''

Constantin Levanditi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca e sa ne facem o evaluare corecta ar trebui sa recunoastem onest ca nu sistemul a fost de vina in toata evolutia noastra ca societate, ci noi, ca popor, si ca in Romania varfurile inteligentei nu si-au putut implini niciodata destinul indiferent de oranduire - fie capitalista sau comunista. Numele lui Constantin Levaditi este legat de realizarea vaccinului antipoliomielitic, de punerea bazelor chimioterapiei si de dezvoltarea antibioticelor, cu toate acestea, el a fost declarat indezirabil in cercetarea din Romania pentru indrazneala de a fi criticat clasa politica, administratia sii sistemul sanitar. Vi se pare contemporana povestea, nu? Ei bine, s-a intamplat acum o suta de ani, in 1919! ...