Consuelo s-a mutat in Republica Dominicana si si-a schimbat felul in care arata. Transformare radicala dupa divortul de Mutu!

Consuelo Matos s-a intors in Republica Dominicana dupa divortul de Mutu.

Mutu si Consuelo au divortat in urma cu aproape 7 ani, dupa o relatie mai multi ani, in care frumoasa din Republica Dominicana i-a adus pe lume lui Mutu doua fete. In 2009, Consuelo era declarata cea mai frumoasa sotie de fotbalist. Casnicia lor s-a oprit insa, iar Consuelo a revenit in tara ei natala, acolo unde locuieste impreuna cu cele doua fiice ale lui Mutu. Fostul fotbalist le viziteaza destul de des si are o relatie normala cu Consuelo, in ciuda noii casnicii cu Sandra, cea care i-a adus si ea un baietel pe lume lui Mutu.

Consuelo a intrat in afacerile imobiliare de la revenirea in Dominicana si vinde case de lux in zona de vis a Caraibelor.

Ea si-a schimbat si culoarea parului, de la satenul inchis care a facut-o celebra la saten deschis cu accente blonde.

