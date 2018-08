Consuma aceast „medicament” chiar de maine! Bautura care arde grasimile!

grasimile din sange reteta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acesta bautura poate fi facuta acasa foarte rapid si este considerat cel mai puternic medicament pentru a echilibra grasimile din sange. Este foarte usor de proparat si imediat dupa ce il vei consuma, vei vedea ca te simti cu totul altfel si esti mult mai energic. Consumat zilnic, elimina grasimile acumulate in exces si te vei simti din nou ca in tinerete! Ingredientele de care ai nevoie: – 2 capatani de usturoi – 4 lamai – 3-4 cm de radacina de ghimbir – 2 litri de apa Mod de preparare si consum: #1 Spala lamaile si taiele in bucatele mici, cu tot cu coaja, la dimensiuni de 1-2cm. #2 Curata usturoiul, spala-l si apoi taie cateii in jumatati. #3 Curata ghimbirul s ...