Consuma o lingurita din aceasta leguma data prin razatoare in fiecare zi! Efectele sunt surprinzatoare

Hrean ras google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stiai ca daca mananci hrean seara, inainte de culcare, vei avea un somn mai linistit? Hreanul este recomandat de expertii in medicina naturista pentru o serie de probleme de sanatate. Desfunda nasul si este de mare ajutor pentru astmatici. Hreanul este bogat in magneziu, potasiu si calciu. Ajuta la imbunatatirea circulatiei sangelui in timpul somnului. Magneziul din hrean te energizeaza de la prima ora a diminetii. Incearca sa consumi o lingurita de hrean inainte de culcare fara sa bei apa dupa aceea. Va fi o senzatie neplacuta in gura si probabil ca iti vor da lacrimile, insa dimineata nu te vei mai trezi obosit. Eviti apneea in somn Persoanele care au probleme cu inima si nu iau aer corespunzator in tim ...