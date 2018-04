Consumati asta inainte de somn si veti scapa de tot ce ati mancat pe parcursul zile. Beti si slabiti!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grasimea abdominala poate fi legata de diferite boli, precum: diabet, boli cardio-vasculare, hipertensiune arteriala etc. Exista mai multe studii care au aratat ca exista o legatura intre grasime abdominala si diabetul de tip 2. Totusi, in majoritatea cazurilor, aceasta apare in urma supraalimentarii sau consumului de alimente nepotrivite din dieta noastra. Pentru a scapa de aceasta problema trebuie sa faceti exercitii fizice si sa aveti o alimentatie sanatoasa. Ingrediente: 1 varf de cutit de patrunjel 1/2 l de apa 1 lamaie 1 lingura de ghimbir ras 1 betisor de scortisoara 1 lingurita de otet Preparare: Se amesteca toate ingredientele in blender si se consuma bautura in fiecare seara inainte de culcare. Beneficii ale pat ...