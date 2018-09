Consumati cat mai des aceste legume. Va pot proteja impotriva cancerului de san

Legume care protejeaza impotriva cancerului de san google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fructele si legumele le pot proteja pe femei de cancer de san, chiar si in formele agresive ale bolii. Un studiu dezvaluie care sunt legumele cu cele mai puternice efecte anti-tumorale. O echipa de la Harvard Medical School a analizat dosarele medicale a peste 200.000 de femei, cu varste intre 27 si 59 de ani, monitorizate pe parcursul mai multor ani. Cercetarea s-a concentrat asupra obiceiurilor alimentare, in special in ceea ce priveste aportul de fructe si legume. Cazurile de cancer au fost inregistrate si grupate in functie de gradul de severitate. Rezultatele, publicate in International Journal of Cancer, sunt importante: - Consumul zilnic a peste cinci ...