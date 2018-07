Consumul acestui peste previne infarctul mai bine decat orice medicament

Peste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Specialistii sunt de parere ca dieta cu aceasta specie de peste este de 1.500 de ori mai eficienta in prevenirea infarctului, daca exista riscul de recidiva, decat un tratament medicamentos. Pentru continutul sau caloric si de minerale, se recomanda si in dieta diabeticilor pentru ca subtiaza sangele, favorizand circulatia. 100 de grame de scrumbie contin 230 de calorii, 20 de grame de colesterol 3000 de mg de acizi omega 3 si 250 de mg de acizi omega 6, esentiali pentru sanatatea inimii. Este vorba de scrumbie care mai contine vitaminele A, C, D, E, K, dar si B6 si B12. Este bogata in magneziu si seleniu, cu importante beneficii in tratarea anumitor tipuri de cancer chiar. Pe langa acestea, scrumbia de la pra ...