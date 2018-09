Contabilul unei primarii din Arad, dat disparut de familie. A plecat brusc, de la birou, inainte de a veni Curtea de Conturi in control

Contabil Disparut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Contabilul Primariei Sistarovat, din judetul Arad, a fost dat disparut de familia sa. Autoritatile locale au publicat un anunt, marti, cu fotografia sa. Colegii barbatului spun ca acesta a a plecat brusc de la birou, cu doar o jumatate de ora inainte de a sosi o echipa de control a Curtii de Conturi, in urma cu o saptamana. Barbatul isi lasase pe birou telefonul personal si cheile, iar dulapurile cu documente si usa biroului au ramas descuiate. "Barbatul are urmatoarele semnalmente: 1,70 m., 65 de kg., par blond, ochi albastri. La data disparitiei barbatul purta pantaloni de culoare inchisa, tricou culoare gri cu dungi galbene, iar in picioare avea pantofi negri. Persoanele care detin informat ...