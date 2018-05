Continua lucrarile de asfaltare pe bulevardul Primaverii. Se impun restrictii de circulatie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 17 mai - 2 iunie, echipele Conest SA vor face lucrari de modernizare a bd. Primaverii, ceea ce va impune o serie de restrictii de circulatie. Intre 17 mai si 26 mai, echipele contractate de municipalitate vor face lucrari de frezare si asternere de mixturi asfaltice pe partea dreapta a bulevardului, pe sensul de mers dinspre Tesatura spre Serviciul Judetean de Ambulanta. In perioada 28 mai - 2 iunie, Conest SA va asterne stratul de uzura pe acelasi tronson de drum, circulatia urmand sa fie inchisa alternativ, stanga - dreapta. Lucrarile vor fi executate functie de conditiile meteorologice, iar in timpul acestora va fi asigurat accesul autovehiculelor de Politie, Pompieri si Ambulanta. Modernizarea bd. Primaverii fa ...