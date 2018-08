Contrabanda cu tigari, cea mai buna ''afacere'' din Romania! A ajuns la un nivel record

Contrabanda cu tigari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Piata neagra a tigaretelor a crescut in iulie la 18,2% din totalul consumului (cu 2,1 puncte procentuale mai mult fata de mai 2018), fiind cel mai ridicat nivel al contrabandei din acest an, depasind media din 2017, de 16%, arata un studiu publicat joi de Novel Research, scrie News.ro. „Regiunea nord-est continua sa fie cea mai afectata de piata neagra, cu o pondere de 39,5%, desi comertul ilicit cu tigarete pare sa fi luat cu asalt partea de vest a tarii. Cea mai importanta crestere se inregistreaza in nord-vest, 14,7 p.p., pana la 29,4%, regiunea ajungand, astfel, la un nivel record in ultimii trei ani! In plus, comertul ilegal creste cu 6,2 p.p. pana la 26,9% si in regiunea sud-vest. Di ...