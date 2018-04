Contrabanda, un adevarat job pentru unii. Aproape 2.000 de pachete de tigari, gasite in locuinta unei femei din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 24 aprilie, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi au depistat, pe raza municipiului Iasi, o femeie de 60 de ani, care ar fi avut asupra sa 720 de tigarete de provenienta din Republica Moldova. De asemenea, in baza mandatului de perchezitie emis de Judecatoria Iasi, politistii au procedat la perchezitionarea unui imobil care ar fi fost folosit de aceasta femeie. "Au fost gasite 38.540 tigarete si 35 litri de bauturi spirtoase (alcool) de provenienta din Republica Moldova care au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. In baza probatoriului administrat in cauza, femeia a fost retinuta pentru 24 de ore, aceasta urmand a fi prezentata Parchetului de pe langa Jud ...