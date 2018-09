Contract cu Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, obtinut de o firma din Bucuresti (document)

a atribuit recent prin procedură simplificată un contract de lucrări de execuție marcaje rutiere longitudinale (axial-delimitări de benzi) și transversale diverse (treceri de pietoni) pe drumurile județene și comunale aflate în administrarea RAJDP Constanța - 65.000 mp.Potrivit licitatiapublica.ro, valoarea totală a achiziției (fără TVA) este de 822.250 lei.Societatea căreia i-a fost atribuit contractul estePotrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului interogat la data de 2 septembrie 2018, societatea a fost înființată în anul 1997 și are sediul social în Bucureşti Sectorul 1, strada Virgiliu nr. 55-57.Societatea are capital social subscris de 200.000 lei, integral vărsat, iar asociați sunt, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 10% / 10% șicu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 90% / 90%.este și administratorul societății ce are ca domeniu de activitate principal lucrările de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.Conform Ministerului de Finanțe, pentru anul 2017 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 17.377.958 de lei, profit de 15.138 de lei și 51 de salariați.În secţiunea „“, puteţi consulta anunţul de atribuire a licitaţiei.