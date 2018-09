Contract de 58 de milioane de lei pentru intretinerea drumurilor din Cluj, castigat de o firma din Bucuresti si una din Salaj

Drum judetean

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a achiziționat servicii de întreținere a drumurilor pentru Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj, în valoare de 58,8 milioane de lei (12,6 milioane de euro), fără TVA, potrivit unui anunț publicat sâmbătă pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și dat publictății de News.ro. CNAIR a încheiat un acord-cadru, pe patru ani, care vizează executarea unor lucrări de întreținere curentă pentru poduri, pasaje, podețe și tuneluri.



În plus, acordul vizează și întreținerea zidurilor de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor pentru drumurile administrate de DRDP Cluj. Cele două firme care au câștigat contractele sunt Teo Trans Consulting din București și Athos Com din Crișeni, județul Sălaj. Tipul procedurii a fost licitație deschisă, iar criteriul de atribuire a fost prețul cel mai scăzut, arată profit.ro.



