Contract de modernizare si extindere in porturile Luminita, Ovidiu, Medgidia obtinut de doua firme din Bucuresti. Ce valoare are contractul (document

a atribuit recent un contract de modernizare și extindere capacitate de operare în- Faza de proiectare: Expertiză Tehnică și Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (E.T.+D.A.L.I.).Potrivit licitatiapublica.ro, contractul prevede efectuarea de servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbană și servicii de arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanță științifică și tehnică; servicii de testare și analiză tehnică.Descrierea succintă a contractului:Lot 1: Elaborarea documentațiilor de proiectare : Expertiză Tehnică și Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (E.T.+D.A.L.I.) , conform cerințelor caietului de sarcini nr.31/2015 ,Tema proiectare Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița" valoare estimată lot 1: 280.900 lei, total, din care cheltuieli diverse și neprevăzute ( %) 0 lei;Lot 2: Elaborarea documentațiilor de proiectare : Expertiză Tehnică și Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (E.T.+D.A.L.I.) , conform cerințelor caietului de sarcini nr.33/2015 tema proiectare pentru "Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu" valoare estimată lot 2: 368.650 lei; total, din care cheltuieli diverse și neprevăzute ( %) 0 leiLot 3: Elaborarea documentațiilor de proiectare: Expertiză Tehnică și Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (E.T.+D.A.L.I.) , conform cerințelor caietului de sarcini nr.34/2015 tema proiectare pentru "Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Medgidia" valoare estimată lot 3: 404.000 lei, total ,din care cheltuieli diverse și neprevăzute ( %) 0 lei. Documentația de proiectare în faza D.A.L.I. , se va întocmi conform prevederilor HG 28/2008 și legislației în vigoare la dată predării documentației. Pentru întocmirea Experizei Tehnice și D.A.L.I. se vor face studii de teren (topografic, batimetric și geotehnic). Studiile de teren (topografic, batimetric și geotehnic) vor fi anexate Expertizei Tehnice.Au fost primite șase oferte, patru au fost admisibile, iar câștigătoare au fost societățile(pentru loturile 1 și 3) șiValoarea contractului pentru Lotul 1 a fost estimată la 404.000 lei fără TVA, iar cea finală a ajuns la 185.006,56 lei fără TVA.Pentru Locul 2 valoarea estimată a fost de 368.650 lei fără TVA, iar cea finală a ajuns la 209.520 lei fără TVA.Pentru Lotul 3 valoarea estimată a fost de 280.900 lei fără TVA; iar cea finală a ajuns la 128.996,4 lei fără TVA.DesprePotrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului interogat la data de 22 martie 2018, societatea a fost înființată în anul 2014 și are sediul social în Bucureşti Sectorul 3, Strada Peneș Curcanul, Nr. 11.Societatea are capital social subscris de 400 de lei, integral vărsat, iar asociați în cadrul firmei sunt, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 32,5% / 32,5%,, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50% și, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 17,5% / 17,5%. Administratorul societății esteiar domeniul principal de activitate îl reprezintă activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.Conform Ministerului de Finanțe, pentru anul 2016 societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 1.601.555 de lei, profit de 131.867 de lei și 4 salariați.DesprePotrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului interogat la data de 20 martie 2018, societatea a fost înființată în anul 2010 și are sediul social în Bucureşti Sectorul 1, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 44.Societatea are capital social subscris de 1.190 de lei, integral vărsat. Unic asociat în cadrul firmei esteAdministratorii societății sunt, cetățean belgian șiDomeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.Conform Ministerului de Finanțe, pentru anul 2016 societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 2.363.568 de lei, profit de 515.312 de lei și 14 salariați.