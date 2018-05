Contract de peste 3 milioane de lei, semnat la Chinteni pentru modernizarea mai multor strazi

Primaria Chinteni

In cursul zilei de luni, 14 mai, la Chinteni s-a semnat contractul de achizitie publica de lucrari avand ca obiect “Modernizare Strada de sub padure si Strada din deal, comuna Chinteni, judetul Cluj”, in valoare de 3.739.296,55 lei.

Executantul lucrarii este SC OPENTRANS SRL.

Predarea amplasamentului lucrarii va avea loc vineri, 18 mai 2018.

Prin realizarea acestui obiectiv de investitie, vor fi asfaltate urmatoarele strazi din localitatea Chinteni:

- Strada Decebal;

- Strada Liliacului;

- Strada Lacrimioarei;

- Strada Zambilelor;

- Strada Nufarului;

- Strada Narciselor;

- Strada Petuniilor;

- Strada Crizantemelor;

- Strada Trandafirului;

- Strada Arhitect Ion Mincu;

- Strada Nichita Stanescu;

- Strada I.L. Caragiale.

”Suntem constienti de faptul ca, in urmatoarea perioada, toate aceste lucrari va vor cauza un anumit disconfort, dar, din dorinta de a “scapa” de noroaie, apelam la rabdarea, bunavointa si intelegerea dumneavoastra, pe tot parcursul realizarii acestui obiectiv de investitie.”, arata primarul din Chinteni, Magdalena Lucia Suciu

