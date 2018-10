Contractul a fost semnat. Va fi construita Varianta de Ocolire a municipiului Barlad

Varianta Ocolire Barlad google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, 23 octombrie 2018, CNAIR SA a semnat contractul de proiectare si executie a Variantei de Ocolire a municipiului Barlad cu ofertantul declarat castigator, Asocierea Tehnic Asist SRL - Tass Infra Logistic SRL. Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia Variantei de Ocolire a municipiului Barlad, care este formata dintr-un segment distinct si anume Varianta de Est care se desfasoara intre DN 24, la intrarea in Barlad si DN 24, la iesire din Barlad spre Vaslui, in lungime de 11,28 km. Prin executia acestui contract se va realiza decongestionarea traficului de pe raza localitatii Barlad, prin redirectionarea traficului greu i ...