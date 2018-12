Contractul fotbalistului Alexandru Matan cu FC Viitorul a fost prelungit

Nu contează că a ratat. Lui Măţan o să-i fac contract nou, să vină şi el la nivelul lui Drăguş, al lui Băluţă şi al lui Ianis. El a rămas în spate. Am fost supărat pe el înainte. Acum sunt cu el, lângă el, îi voi face contractul care trebuie. Îi facem contractul, pentru a-i da încredere, întrucât e un jucător foarte bun al nostru, de viitor. A plâns în vestiar. I-am zis că nu mai are voie să plângă, la mine nu se plânge. Din contră, trebuie să fii puternic, realist şi să te lupţi în continuare. Am vorbit cu el. Îi facem un contract nou, pentru că merită, e un produs de-al nostru foarte bun, a precizat Gică Hagi, la conferinţa de presă.