Contre intre Petre Daea și Dacian Cioloș in scandalul pestei porcine: 'Noi nu am avut nevoie in 2016 de informarile de la SRI. ANSVSA iși facea treaba atunci'

Contre între Petre Daea şi Dacian Cioloş pe tema pestei porcine! După ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat că fostul premier ar trebui să dea socoteală pentru răspândirea virusului, Dacian Cioloş i-a răspuns în direct la Digi24 că actuala guvernare pare depăşită de situaţie.

„Noi nu am avut nevoie în 2016 de informările de la SRI ca să știm ce se întâmplă în țară, pentru că ANSVSA își făcea treaba atunci”, a spus fostul premier al României, Dacian Cioloș, la Digi24.

După ce SRI a dezvăluit că a transmis 132 de informări pe tema pestei porcine din 2016 încoace, ministrul agriculturii, Petre Daea, a dat vina pe Dacian Cioloş, pentru că el era premier la acea vreme.

„Am intensificat controalele la frontieră, am informat autoritățile locale din ţară și am adoptat mai multe acte normative pentru ca lucrurile să fie foarte clare pentru toți cei responsabili de prevenirea și de ținerea sub control a răspândiri virusului dacă el apare”, a arătat Dacian Cioloș.

„Mantra de la PSD în ultimul an și jumătate e că tehnocrații sunt de vină pentru tot ce guvernul e incapabil să facă”,a replicat fostul premier.

„Din 2017 încoace, de când dl Daea s-a instalat pe scaun și spune că avea informările respective, că știa ce se întâmplă în țară... păi dacă știa e și mai grav, pentru că văd că n-au intervenit, nu au luat nicio măsură de prevenție în 2017 și iată unde ne aflăm astăzi”, a punctat Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură.