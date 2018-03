Controale in blocuri. Lege noua

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un senator PNL, fost secretar de stat, a initiat un proiect de act normativ menit sa reduca amploarea fraudelor pe care le fac administratorii asociatiilor de locatari. Acestia nu erau obligati sa prezinte documente, in cazul in care existau suspiciuni de frauda, dar daca acest proiect va deveni lege, va trebui sa o faca, dupa cum spune senatorul. "In ultimii ani, in spatiul public au aparut numeroase dezbateri referitoare la abuzuri ale administratorilor, falsuri in acte, delapidari, fraude, multe dintre acestea ajungand in faza urmaririlor penale sau a condamnarilor, cu grave consecinte asupra populatiei care este nevoita, din banii proprii, sa suporte aceste fapte", se arata in expunerea de motive a proiectului de ...