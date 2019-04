Controale ITM Constanta. Ce au descoperit inspectorii de munca

a continuat activitatea de control și verificare a societăţilor comerciale, care își desfășoară activitatea pe raza judeţului Constanţa, în conformitate cu obiectivele specifice ale Inspectiei Muncii. Pe baza acțiunilor prevazute in Programul cadru pentru anul 2019, s-au derulat pe parcursul lunii martie 2019 controale in colaborare cu alte institutii.Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii și securitatea și sănătatea in munca a salariaţilor, precum si verificarea masurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare.În domeniul relațiilor de muncă, în perioada 01.03 – 31.03.2019, cei 24 de inspectori de munca (care au participat la actiunile de control) au controlat 309 agenti economici, din care 49 au fost sanctionati aplicandu-se un numar de 68 de sanctiuni din care 42 amenzi si 26 avertismente - in valoare totala de 704.800 lei. Cu ocazia controalelor efectuate in luna MARTIE 2019 au fost identificati 13 angajatori care foloseau munca nedeclarata, respectiv 31 persoane pentru care s-au aplicat sanctiuni contraventionale cu amenda in suma totala de 620.000 lei.Tot in luna MARTIE au fost înregistrate un număr de 106 sesizari ale cetățenilor. Referitor la activitatea de control privind securitatea si sanatatea in munca in luna martie 2019 inspectorii de munca au efectuat 130 de controale tematice, in urma carora s-au constatat 264 de neconformitati, motiv pentru care s-au dispus 264 masuri de remediere.S-au aplicat 264 sanctiuni din care 257 avertismente si 7 amenzi contraventionale in valoare totala de 28.500lei. A fost sistată activitatea unui echipament de lucru (elevator) pană la remedierea deficienței. La nivelul instituției valoarea totala a sancțiunilor aplicate a fost de 733.300 lei .