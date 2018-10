Controale la penitenciarele Jilava și Giurgiu: Sindicaliștii amenința cu plangeri la parchet

Federația Sindicatelor din Penitenciare anunță că în ultima perioadă au avut loc mai multe controale la penitenciarele Jilava și Giurgiu, privind cazul Borcea și situația unor pontaje ale angajaților din Giurgiu, sindicaliștii menționând că se vor adresa parchetului în cazul celor care abuzează de funcții.

"Controale la Penitenciarele Jilava si Giurgiu in ultima vreme. Cazul Borcea cu cele 10 permisii intr-un an rascoleste calculatoarele si arhiva Penitenciarului Jilava. La Penitenciarul Giurgiu inspectorii cauta masluielile din pontaje. Deloc surprinzator, cu tot efortul de musamalizare, realitatea nu poate fi ascunsa.

Cazul Borcea, detinut-vip, protejat de la varful ANP asa cum s-a mai intamplat si cu altii de aceeasi teapa duce pana la directorul general ilegal Marian Dobrica si face obiectul unui dosar penal, procuroii investigand modul in care detinutul Borcea a primit mii de credite dar si motivele pentru care, desi in 2016 se constatase deja ca a fost favorizat, nu s-au luat masuri.

La Giurgiu dar si la alte penitenciare se intampla ca sefii s-au scapat serios in ore suplimentare pana au dat peste cap sistemul de pontaj. Banii pentru mii de ore de sambete si duminici au ajuns in banii unor personaje precum Urdea Simona care, de cand se platesc, practic lucreaza in weekend si are weekend in timpul saptamanii. Doar un exemplu, sunt multe.

Sigur, ANP o sa puna batista pe tambal, dar nu ne mai bazam pe dansii si mergem la Parchet asa cum am facut-o in cazul detinutului vip caruia ANP i s-a facut pres. Nu e placut si nici nu ne dorim astfel de actiuni in instanta, dar trebuie. Cei care abuzeza de functie ca sa favorizeze detinuti si sa-si traga foloase proprii sunt aceeasi care ne abuzeaza colegii si le refuza acordarea drepturilor.

Si pentru asta a trebuit sa mergem in instanta fie ca discutam de plata orelor suplimentare conform legii, plata sporurilor pe perioada concediului aplicarea deciziilor de Curte Constitutionala pentru plata la coeficientul maxim al functiei, anularea unor sanctiuni disciplinare date in lipsa unei proceduri legale, plata unor drepturi neacordate, modificarea ilegala a atributiilor si asa mai departe", transmite FSANP.