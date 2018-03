Controversa IQOS: ministerul din Coreea, acuzat ca ascunde rezultatele testelor

IQOS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); IQOS a devenit foarte popular in Romania, unde n-are probleme de natura legala, dar in Statele Unite ale Americii situatia sta cu totul altfel. Tehnologia IQOS este din ce in ce mai populara in ultima perioada iar, odata cu popularitatea, s-au inmultit si controversele legate de efectele nocive pe care le-ar avea asupra sanatatii fumatorilor. Ministerul Sigurantei Alimentelor si Medicamentelor din Coreea de Sud a declarat pe 26 februarie ca inca analizeaza elementele nocive din tigarile IQOS vandute de Philip Morris International. Tehnologia PMI presupune ca tutunul este incalzit in loc sa fie ars. Ministerul respinge un raport care ii acuza pe cei din minister ca au ascuns intentionat rezultatele. IQOS a dev ...