Controversatul Stefan Vuza a cumparat combinatul Somes Dej cu banii pe care i-ar folosi sa isi cumpere tigari

Omul de afaceri Stefan Vuza a cumparat combinatul Somes Dej la pret de tigari, dupa ce, in urma cu cativa ani, l-a bagat in insolventa. Potrivit surselor de pe piata financiara clujeana, Vuza ar fi platit pe activele combinatului mai putin de un milion de euro, in situatia in care pretul initial de vanzare a fost de aproximativ opt milioane de euro. Inainte de a intra in insolventa, omul de afaceri a avut grija ca Somes Dej sa se indatoreze fata de firmele din grupul Serviciile Comerciale Romane, patronat de Stefan Vuza. SC Chimcomplex, una dintre societatile care fac parte din grupul Serviciile Comerciale Romane, grup patronat de Stefan Vuza, a cumparat activele combinatului Somes Dej aflat in insolventa d ...