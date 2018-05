Convocari surpriza la nationala Romaniei? Cosmin Contra anunta ca urmareste trei jucatori

Cosmin Contra

Cosmin Contra schimba randurile la nationala Romaniei.



Selectionerul "tricolorilor" anunta ca-i va urmari la lucru, in perioada urmatoare, pe "italienii" George Puscas, Adrian Stoian si Deian Boldor.



"La finalul saptamanii, ma voi duce in Italia. Vreau sa-l vad pe Boldor, sper sa joace. Ma duc sa-l vad si pe Puscas, ma duc sa-l vad pe Stoian. Fiind toate aceste zone apropiate, nu trebuie sa ma deplasez foarte mult pentru a-i vedea pe toti", a declarat Cosmin Contra pentru Telekom Sport.



"Voi incerca sa am si cateva discutii cu ei, sa-i cunosc mai bine. Au mai fost oameni din staff-ul meu sa-i vada pe acesti jucatori si i-am luat in vedere. Daca se vor afla intr-o forma buna, vor putea face pasul la echipa nationala", a adaugat acesta.



George Puscas are 22 de ani si evolueaza sub forma de imprumut de la Inter la gruparea din Serie B, Novara, unde are 9 goluri marcate in 16 partide.



Adrian Stoian (27 de ani) a prins 29 de jocuri sezonul acesta in Serie A, pentru Crotone, reusind sa marcheze doua goluri.



Deian Boldor (23 de ani) joaca si el in Serie A, la Hellas Verona, unde e imprumutat de la Bologna. Fundasul nascut la Timisoara are insa un singur meci disputat in acest sezon.

Dintre cei trei, doar Stoian are o convocare la nationala mare a Romaniei.

