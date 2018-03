Cooper Hefner a anuntat retragerea Playbloy de pe Facebook

Cooper Hefner, director al Playboy, a anunţat, marţi noapte, printr-un mesaj publicat pe Twitter, că revista îşi va şterge contul de Facebook, deoarece politica de conţinut şi cea a companiei contravin valorilor publicaţiei. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Hefner a transmis că platforma de socializare, pe care Playboy are 25 de milioane de fani, „continuă să fie represivă din punct de vedere al sexualităţii”. Playboy are, lunar, aproximativ 4 milioane de vizitatori unici, mulţi dintre ei accesând site-ul prin intermediul platformei. Revista a făcut eforturi, în ultimii ani, să se adapteze Facebook, renunţând la nuduri, însă, din 2017, când Cooper Hefner a preluat conducerea, a revenit la imaginile care au consacrat-o. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Nuditatea nu a fost niciodată problema, pentru că nuditatea nu este o problemă. Astăzi, ne reluăm şi revendicăm identitatea”, a scris el pe Twitter când a anunţat că fotografiile nud vor reveni pe platformele social media ale revistei înfiinţată în urmă cu 64 de ani. Totuşi, Playboy şi-a păstrat contul de Instagram, aplicaţie deţinută de Facebook, unde are 6,4 milioane de fani. Aceasta este una dintre recentele mişcări făcute de mai multe companii celebre - de a părăsi Facebook în urma scandalului Cambridge Analytica. Tesla şi SpaceX şi-au şters conturile de pe Facebook, iar Brian Acton, fondatorul WhatsApp, aplicaţie deţinută de Facebook, susţine campania #DeleteFacebook. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un ...