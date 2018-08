Cooperare in domeniul turismului intre Polonia si Romania. Ce a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif despre acest protocol

“Cooperarea din România și Polonia poate duce la atragerea unui număr mare de turiști din Asia sau alte zone îndepărtate și nu numai. Noi am vorbit acum câteva luni, când am fost în Polonia, despre eventualitatea în care am putea să coordonăm acțiunile de promovare în zone importante .Am analizat, totodată, și oportunitatea de a contura o rută culturală asemănătoare și venim cu propunerea unei rute a orașelor, a cetăților medievale și a castelelor din România și Polonia, iar o a doua rută ar putea trasa legăturile dintre lăcașuri de cult UNESCO construite din lemn din România și Polonia.” a declarat Ministrul Turismului, Bogdan Trif.